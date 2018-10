Vše začalo v neděli kolem šesté hodiny ráno v městské čtvrti Skvrňany, kde daňka poprvé spatřili lidé mezi paneláky. Později na zvíře narazila hlídka policie v centru města, když vběhl do dvora restaurace u Salzmannů. „Vyplašili ho přihlížející a daněk tak vyběhl na ulici,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň.

Začalo tak pronásledování. Zvíře běželo k budově Západočeského muzea, pak po Americké třídě až na křižovatku s Klatovskou. Nakonec daněk vběhl do areálu Zemědělského zásobování Na Belánce. „Veterinář zvíře uspal a za pomoci strážníků jsme ho naložili na přívěs a odvezli pryč z Plzně,“ dodal Makoň.

Daněk je zpět v přírodě

Zvířecí záchranáři daňka odvezli na Rokycansko. „Zvíře nebylo označené, jeho únik ze zajetí nikdo nehlásil a zavření do oplocené obory by ho mohlo ohrozit na životě. Pokud by se totiž zvíře zavřelo za plot, tak by se mohlo zabít,“ řekl Makoň. Daňka proto po domluvě s majitelem honitby převezli do lesa mimo zástavku a vypustili zpět do přírody.

