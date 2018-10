Umělou hnízdní podložku umístili zvířecí záchranáři společně s hasiči na vzrostlý modřín u Kolince na Klatovsku. Orlům mořským totiž spadlo hnízdo a nemohli by se tak do lokality v následujících letech vrátit. Hnízdí tu přitom již pátým rokem.

Orlí hnízdo nepřečkalo nápory větru a zřítilo se ze stromu na zem. „Stalo se tak v době, kdy na něm stála již naštěstí dvě námi okroužkovaná a poletující mláďata. Hned jak jsme zjistili, že hnízdo spadlo, vytvořili jsme na jeho místě ze smrkových větví provizorní plošinu, tak aby rodiče mohli dvě okolo sedící mláďata na plošině dokrmit,“ popsal zvířecí záchranář Karel Makoň.

Orlí rodiče ale náhradní krmnou plošinu nevyužili, a tak začali zvířecí záchranáři řešit umělou hnízdní podložku tak, aby se v následujících letech mohli dravci na modřín zase vrátit. Znamenalo to namontovat do samotné špice modřínu poměrně těžkou ocelovou konstrukci.

Plošina 23 m nad zemí

„V jednom člověku by to nešlo. I s plošinou jsme dva měli co dělat, abychom náhradní hnízdní podložku na modřín do 23 m vůbec dostali,“ popsal Makoň. U Kolince pár orlů mořských hnízdí již pátým rokem, je ale otázkou, zda se sem ještě vrátí.

„Podobné hnízdní podložky jsme pro orly mořské dělali už dvě, bohužel ani na jedné se následně neusadili,“ řekl Makoň s tím, že všichni přesto doufají, že se u Kolince se zadaří, a dravci zde zahnízdí i napřesrok.

Orel mořský patří mezi zvláště chráněné a ohrožené dravce. „Tento král nebes je hlavně mrchožrout a přesto, že dokáže ulovit i ryby, tak v důsledku své velikosti, hmotnosti a rozpětí křídel není příliš dobrým a obratným lovcem,“ vysvětlil Makoň. Hnízda si staví na vysokých stromech většinou ve větších lesních komplexech navazujících na rybníkářské oblasti.