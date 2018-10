Magistrát by jich potřeboval nejméně šest. Stejně jako v jiných oborech je ale z veřejné sféry přetahuje vyššími platy soukromý sektor, kde navíc nemají takovou zodpovědnost. „Potýkáme se s tím na všech frontách, protože můžeme nabídnout jen tabulkové platy,“ řekl vedoucí odboru registru vozidel a řidičů Jiří Marek.

„Je to velký problém. Potřebujeme přezkušovat víc a víc lidí. Je teď velký zájem a komisaři ubyli. V Plzni by jich mělo být ještě třeba o čtyři víc, aby to fungovalo,“ řekl František Šimek, majitel plzeňské Autoškoly ing. Šimek.

Musí tak posouvat termíny zkoušek a snaží se vypisovat třikrát více termínů, které jsou ale pořád plné.

Problém v zákonech

Problémem je totiž i nová legislativa. Pokud uchazeč nenapíše test, nepokračuje ve zkoušce dál. „Má to logiku, ale komplikuje to obrovsky život autoškolám i komisařům, kteří nikdy neví, kolik jich budou zkoušet. Přijde tam 20 lidí na testy, dají tam tři komisaře. Polovina nenapíše testy a komisaři nemají co dělat,“ uvedl Šimek.

Lidé, kteří v písemném testu neuspěli, jdou příště na opravu, a tam už zase komisaři naopak chybějí. Dříve to 50 let bylo tak, že adept podstoupil celou zkoušku a pak opakoval jen to, z čeho neprospěl.

Jdou raději do skladu

„Situace vznikla tím, že dva komisaři odešli, protože na billboardech nabízejí skladníkovi 30 000 korun, takže lidé začali fluktuovat, a to nejen komisaři, ale i pracovníci na přepážkách,“ dodal Marek.

Zkušební komisař má desátou platovou třídu plus platový stupeň podle praxe, což je od 14 000 do 25 000 hrubého. Platy komisařů nemohou konkurovat soukromému sektoru, a tak by bylo podle Marka cestou zvýšení platové třídy. Před kritickou situací na trhu práce, kdy se dnes firmy předhánějí v platech, měli v Plzni komisařů dlouhodobě dostatek.

Náročné zkoušky

Zájemci se na pozici komisaře příliš nehlásí. „Základním problémem je, že musí do Pardubic na náročné školení, které je zakončeno zkouškou. A teprve ten, kdo ji úspěšně vykoná, dostane osvědčení ministerstva dopravy, a ne každý chce to náročné školení a přezkoušení absolvovat,“ uvedl vedoucí odboru dopravy města Roman Kočí.

Komisaři, kteří jsou zaměstnanci města, musí absolvovat dvouměsíční školení ve středisku akreditovaném ministerstvem dopravy. Kurzy jsou otevírány jen na jaře a na podzim při určitém počtu frekventantů, který se někdy nedaří naplnit.

„Když někoho vybereme ve výběrovém řízení, tak nastoupí a já ho pošlu na školení až koncem února, kdy je první termín,“ vypočetl Marek. Uzávěrka přihlášek byla ve středu, zájemců nebylo mnoho.

