„Jde o součást městského projektu Greenways, kdy chceme táhnout cyklostezky všemi údolími plzeňských řek. Vlastně je to druhá expanze za hranice města Plzně,“ řekl náměstek primátora Petr Náhlík s tím že první ucelený úsek je z Třemošné přes Lochotín do centra.

Nová cyklostezka měří 3,2 kilometru a je to první úsek cyklistické linie do Brd. Tu připravují všechny obce na zhruba sedmatřicetikilometrové trase.

„Už připravujeme navazující čtyřkilometrovou část do Sedlce, kolem Sedleckých rybníků ke šťáhlavskému jezu, kde už je to katastr Šťáhlav,“ uvedla starostka Starého Plzence Vlasta Doláková s tím, že finišují jednání s majiteli pozemků.

Náklady, které by měly přesáhnout 20 milionů korun, by měla z části pokrýt dotace. „Hotovo by mělo být v roce 2020, kdy, věřím, bude celá stezka do Brd,“ řekla starostka s tím, že všechny obce na trase už pracují na projektech.

