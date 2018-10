S Terezou H. (22) jsem měl sex na ubytovně ve Zbůchu u Plzně. Tohle tvrdil podle informací Blesk.cz při výslechu Bulhar Nikolay I. (21). Ten se do ženy, která je v Pákistánu obviněna z pašování drog, patrně bezhlavě zamiloval a vyhrožoval terorismem, pokud nebude jeho láska propuštěná. Hrozí mu nyní až 12 let! Tereza se přitom nechala slyšet, že ho vůbec nezná.

Nikolay I. letos v lednu hrozil teroristickými útoky Pákistánu, pokud nepropustí Terezu H. zadrženou s 9 kg heroinu na letišti v pákistánském Láhauru. Nejdříve poslal SMS satelitní stanici Samaa TV a o den později internetovému deníku Daily Pakistan. Teď ho státní zástupce žene k soudu.

Blesk.cz měl možnost nahlédnout do obžaloby. Podle ní se Nikolay I. s Terezou H. měl znát zhruba 8 měsíců. Měla ho údajně sama kontaktovat na Facebooku a začít si s ním psát. Třikrát se také měli spolu setkat. Při druhé schůzce mělo dojít k sexu.

Spolu na ubytovně

„Setkali jsme se v Praze. Pak jsme spolu odjeli na ubytovnu do Zbůchu, kde jsem tenkrát bydlel. Byl jsem sám na pokoji a tehdy jsem měl s Terezou pohlavní styk,“ uvedl při výslechu Nikolay I. Následujícího rána pak podle něj odjeli do Plzně, kde on šel do práce a Tereza se vrátila zpět do Prahy.

Pak se podle obžaloby setkali ještě jednou, opět v Praze. „Od té doby jsem ji již neviděl. Psali jsme si přes Facebook. Naposledy mi napsala, že odjíždí do Belgie za kamarádkou. Nedovedu si vysvětlit, proč si mě zablokovala na Facebooku. Nikomu jsem neřekl, že jsem se s ní znal,“ sdělil do protokolu Nikolay I.

Sex s Terezou H. mu nevěří

„Znám Nikolaye I. z práce a z ubytovny ve Zbůchu. O tom, že by u něho byla přes noc nějaká blondýnka, nic nevím. Pokud by tomu tak bylo, rychle by se to na ubytovně rozšířilo. Nikolay mi řekl, že někdo zneužil jeho identity a zaslal jeho jménem výhrůžku teroristickým útokem,“ uvedl svědek.

Co na to samotná Tereza? U pákistánského soudu uvedla, že mladíka nezná. „Je mi to hrozně líto. Osobně ho neznám, asi je to fanoušek," nechala se podle Práva slyšet na jednom z jednání. Soud se zamilovaným mladíkem začne příští měsíc, hrozí mu až 12 let.

