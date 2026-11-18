Akce Ostravské Vánoce bude tradičně na čtyřech místech, hlavní program bude na Masarykově náměstí. Novinkou tam letos bude světelná instalace Vánočního kruhu, kde si návštěvníci mohou pořídit fotografie.
Kruh o průměru 23 metrů a výšce osm metrů bude za vyhlídkovým kolem. V Husově sadě pak přibude deset vánočních ozdob podle návrhů dětí s onkologickou diagnózou.
Obnovují stánky
Na trzích se také postupně obnovuje všech 60 stánků, některé jsou totiž už na hranici životnosti. Společnost Černá louka na to od města dostala 18 milionů. Podle mnohých ale nová podoba není příliš vánoční.
„Shodneme se na tom, že vánoční stánky potřebují obměnu. Kvituju, že se stánky obnovují, ta podoba, která tam je aktuálně, tak není za mě úplně šťastná. Uvidíme, jak se Černá louka ukáže u jejich nazdobení a zda získají vánoční atmosféru. Pakliže se tak nestane, budeme muset zvolit nějaký jiný způsob obměny a jiné stánky, které budou vypadat více vánočně,“ uvedl nový primátor Richard Vereš.
Mnoho umělců
Ostravské Vánoce stejně jako v minulých letech nabídnou koncerty známých umělců. Vystoupí například Sebastian, Vesna, Monika Absolonová či Mňága a Žďorp. Tradičně nebude chybět dětská scéna na Jiráskově náměstí, bezplatné kluziště pod širým nebem nebo vyhlídkové kolo. Návštěvníci se opět budou moci zapojit do DobroKelímkové sbírky, jejíž výtěžek podpoří Nadační fond Kulíšek, který pomáhá rodinám s předčasně narozenými dětmi. Na programu se bude podílet Česká televize, která chystá například kino s pohádkami a filmy.
Město už s předstihem nechalo v centru rozmístit takzvané city bloky, které brání vjezdu vozidel na náměstí. Jejich instalaci urychlila střelba v Krakově. Rozpočet Ostravských Vánoc je přibližně 13 milionů korun.
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