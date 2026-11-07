„Teď se tady o tom bavíme. Brno má vždy ten nejkrásnější vánoční strom na Zelném trhu a ne na náměstí Svobody. Letos tomu evidentně nebude jinak, ten smrk je nádherný,“ shodla se dvojice žen sledující umisťování světelných řetězů.

Postavení vánočního stromu už na počátku listopadu nikomu viditelně nevadilo. „Nám se synem se to moc líbí. Přináší to atmosféru Vánoc. Šla bych i na slavnostní rozsvěcení, ale za týden mám termín porodu, tak jindy,“ vysvětlila Katarína (29) se synem Ondřejem (3).

Hlavním motivem vánočních plecháčků a vratných kelímků je pochopitelně brněnský drak.
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Na Moravském náměstí si zájemci mohou vychutnat vánoční punč. „Máme úplně stejné ceny jak před rokem, nezdražili jsme ani o korunu,“ usmívala se Veronika (27), která stáčela nápoj do vratných vánočních kelímků. Jen o kousek dál se čepuje i turbomošt, ten mírně oproti loňsku podražil.
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Na Zelném trhu v Brně chystají Vánoce už 6. listopadu!
Zdroj: Hynek Zdeněk

Poblíž je připraveno i Vánoční kolo, které má letos jednu novinku. Jedna z kabinek je uzpůsobena pro vozíčkáře. Poprvé se slavnostně roztočí v pátek 13. listopadu. O 14 dnů později se pak na náměstí Svobody rozsvítí hlavní vánoční strom Brna, jedle bělokorá, vysoká 16 metrů.

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Zelný trh v Brně má už svůj vánoční strom, jde o 10 metrů vysoký smrk, který Brno dostalo od obce a rodiny Obleser z Radostic u Brna.
Zelný trh v Brně má už svůj vánoční strom, jde o 10 metrů vysoký smrk, který Brno dostalo od obce a rodiny Obleser z Radostic u Brna.
Autor: Hynek Zdeněk