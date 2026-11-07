„Teď se tady o tom bavíme. Brno má vždy ten nejkrásnější vánoční strom na Zelném trhu a ne na náměstí Svobody. Letos tomu evidentně nebude jinak, ten smrk je nádherný,“ shodla se dvojice žen sledující umisťování světelných řetězů.
Postavení vánočního stromu už na počátku listopadu nikomu viditelně nevadilo. „Nám se synem se to moc líbí. Přináší to atmosféru Vánoc. Šla bych i na slavnostní rozsvěcení, ale za týden mám termín porodu, tak jindy,“ vysvětlila Katarína (29) se synem Ondřejem (3).
Poblíž je připraveno i Vánoční kolo, které má letos jednu novinku. Jedna z kabinek je uzpůsobena pro vozíčkáře. Poprvé se slavnostně roztočí v pátek 13. listopadu. O 14 dnů později se pak na náměstí Svobody rozsvítí hlavní vánoční strom Brna, jedle bělokorá, vysoká 16 metrů.