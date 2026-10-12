Plavidlo Třinec je historickou raritou. Bylo vyrobeno v polském Štětíně z dílů, které ze 40 % pocházely z Třince. Na vodu byla spuštěna v roce 1975. Loď se zachovala jako jediná z československé námořní flotily, která za celou éru čítala 44 plavidel. Získání kotvy, jako historického artefatku, taky bylo pro město důvodem k oslavám.
Teď se ale ukázalo, že zase až o takový zázrak jít nemusí. Na kotvě je totiž vyražen rok výroby 2006, loď Třinec ale svou námořní pouť ukončila už v roce 1998 a od té doby kotví v nizozemském Rotterdamu. Jako první na to upozornil regionální publicistický web Okraj.
Nikdy nepoužita
„Kotva byla vyrobena před 20 lety společností Dazu Xinye Marine Casting Co v Číně. Nikdy nebyla použita, takže je jako nová. Všechny informace o výrobci a roce výroby jsou v certifikátu,“ uvedla Ilse van der Pols z nizozemské firmy Wortelboer.
Právě od ní ji koupila Česká lodní společnost díky dotaci 200 tisíc korun poskytnuté Moravskoslezským krajem a 150 tisíc městem Třinec. „Číslo zhotovení bylo na kotvu vyraženo dodatečně. Na projektu získání kotvy se podílel tým nadšených lidí a tyto fámy, že není pravá, poškozují jeho práci,“ sdělil Blesk.cz zástupce České lodní společnosti, který si nepřál zveřejnit jméno.
Jak si původ ohlídalo město při vyplácení dotace? Vidělo certifikát? „Třinec se do ukončení voleb k tomuto tématu nebude vyjadřovat,“ sdělil v pátek mluvčí magistrátu Stanislav Cieslar.
Plovoucí překladiště
Co je to tedy za kotvu, která vévodí náměstí, je tak otázkou. Pokud by šlo o plagiát, jde s nadsázkou říct, že byla za velké prachy koupena v internetové čínské obchodní společnosti Temu.
Námořní loď Třinec plula pod československou a později českou vlajkou do roku 1998. Poté byla odprodána nizozemské společnosti Marcor Stevedoring B.V. Donedávna sloužila v rotterdamském přístavu jako plovoucí překladiště. Nyní se jedná o tom, že by z ní vzniklo muzeum, nebo její část, včetně kapitánského můstku, byla dopravena do Česka.
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