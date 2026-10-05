Soud uznal v roce 2012 Wolfa vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od něhož dostal dotace na základě nepřesných, zkreslených a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun.
„Upřímně řečeno, zpětně toho lituji, ale měl jsem tehdy strach o život. Pan ministr (neupřesnil jméno) mi tehdy řekl, že mě budou hlídat, ale nevím, jestli se tak stalo,“ prohlásil Wolf u soudu.
Wolf od soudu dostal další rok ve věznici s ostrahou. Trest se mu přičte ke stávajícím šesti letům za podvod. Všechny strany se vzdaly práva na odvolání, rozsudek je tak pravomocný. Exposlanec ale už v lednu příštího roku může požádat o podmínečné propuštění.
Ostravský krajský soud bývalému poslanci před lety uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci mu trest zpřísnil na šest let vězení a pokutu pět milionů korun. Odsouzena byla i Wolfova manželka k podmínečnému tříletému trestu a pokutě milion korun.
Wolf vinu odmítal a tvrdil, že rozhodnutí soudu považuje za nesprávné a nespravedlivé. Jeho proces byl prý vykonstruovaný a zpolitizovaný. Před trestem tak utekl do Paraguaye, kde žádal o status politického uprchlíka.
Policie po Wolfovi vyhlásila pátrání v lednu 2013. Až loni v září Wolfa v Paraguayi zadrželi na základě mezinárodní policejní spolupráce, v říjnu ho pak vydali do Česka. Za útěk mu nyní hrozí další dva roky. Peněžitý trest ale manželé Wolfovi postupně splatili.