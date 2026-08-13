Starší bratr úřady přesvědčil o potřebě stálé péče a o neschopnosti samostatného fungování už takřka před 20 lety. Za vydatné podpory celé rodiny ze sebe udělal bezmocného člověka, jenž si sám ani nedoje na toaletu.
Rodina navíc ochotně potvrdila, že bývá i nadmíru agresivní. „Což byl také jeden z důvodu, nemožnosti provést u něho některá vyšetření,“ řekl policista Jan Segsulka.
Filuta inspiroval ke „snadnému výdělku“ i mladšího bratra. „Ten „hereckou“ kariéru odstartoval v roce 2010. Dojem nemocného umocňoval vydáváním různých skřeků,“ uvedl policista. Měsíčně si tak povedení bratři přišli na zhruba 37 tisíc!
Kradli a podváděli
Když se ale povedená dvojice rozhodla krást a podvádět, na to měli náhle rozumu dost. Známými firmami jsou hlavně v opavských obchodních centrech, kde si kromě krádeží také rádi půjčovali peníze a uzavírali smlouvy k mobilům.
„Vždy se velmi dobře dorozuměli a pohybovali se oba bez jakýchkoliv obtíží,“ dodal komisař Segsulka.
Když konečně spadla klec a přišli si pro ně policisté přišli, bratři opět předváděli své nacvičené etudy. „Svých »rolí« se nevzdávali ani při výslechu. Nejen že nespolupracovali, drželi se svého lety ověřeného scénáře. Z výslechů však nevyplynulo, že by nebyli schopni běžného života nebo trpěli až tolik vážnou psychickou poruchou,“ řekl policista Segsulka.
Bratrům hrozí až 8 let, trestům se nevyhnou i další rodinní příslušníci.