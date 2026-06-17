„Manžel mi nechtěl věřit, co jsem viděla. Myslel si, že mám halucinace. Když nad námi letěl, vypadal jako rogalo,“ komentovali lidé na sociálních sítích neobvyklou návštěvu, kterou zachytili pracovníci skládky přímo z bagru.
Chladným nenechal sup ani ornitology a přírodovědce. „Byl jsem se tam podívat. Jde o mladého jedince, protože měl tmavý zobák. Nemá kroužek, takže není odchovancem zoo,“ řekl člen Slezské ornitologické společnosti v Ostravě Michal Jakubec.
Podle něj je možné, že se u nás tento mrchožrout bude objevovat častěji. Ne že by v Česku zahnízdil, spíše bude přelétat a občas se někde zastaví „na svačinu“.
„Tři byli spatřeni u Děčína, další na Šumavě, na Slovensku a na jihu Moravy zaznamenali dokonce supa mrchožravého. Tito dravci nikomu ani ničemu neškodí, živí se výhradně mršinami,“ dodal Jakubec.
Vybavil si také případ z 80. let, kdy sup uletěl chovateli z Rakouska a usadil se na hradě Hukvaldy. „Majitel ho předváděl na různých akcích po hradech a zámcích, tak asi proto se mu zalíbilo i na naší zřícenině,“ podotkl.
Většina supů v Evropě žije ve Španělsku. Jinak se vyskytují od Pyrenejského poloostrova a severní Afriky přes Střední východ až po střední Asii a himálajské předhůří. Měří kolem metru a rozpětí jejich křídel dosahuje až 265 centimetrů.
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