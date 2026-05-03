Těžká plicní embolie ho ve 25 letech málem zabila. Teď ale dokázal něco, co bere dech. Uběhl 120 kilometrů dlouhý ultramaraton v marocké Sahaře a o své cestě natočil film. Proč? Chce, aby jeho příběh zachránil další lidské životy.
Začalo to nevinně. Operace kolene, přetržený přední křížový vaz, zákrok se odehrál bez komplikací. Jenže krátce po návratu domů se Filipovi začalo otékat lýtko a přidala se dušnost.
Krutá diagnóza
„Netušil jsem, že jde o jasné varovné signály. O prevenci trombózy a embolie nevěděl vůbec nic a léky na ředění krve jsem tehdy před 10 lety neměl,“ líčil s tím, že do nemocnice jel až ve chvíli, kdy začal vykašlávat krev.
Diagnóza byla krutá. Nejprve trombóza, poté masivní plicní embolie. Lékaři bojovali o čas. Filip skončil na silných lécích na ředění krve, nebylo jasné, zda a kdy je bude moci vysadit.
Zázrak jménem druhá šance
Mladý sportovec, celý život aktivní, právě to mu paradoxně pomohlo přežít. „Říkali mi, že jsem měl obrovské štěstí. Byl to pooperační stav a zázrak, že jsem se z toho dostal,“ vzpomínal.
Léky bral necelý rok. Krevní sraženiny se postupně rozpustily, tělo se uzdravilo. Ale návrat do formy? Roky tvrdé práce, postupné zvyšování zátěže, pokora a respekt k vlastnímu tělu.
S kamarády nejdřív projel Evropu obytňákem. „Chtěl jsem lidem ukázat, že zdravotní překážky nejsou konečná. Pak ale přišel zlom. Říkal jsem si, že je čas na něco většího. A že chci přidat i informace o prevenci,“ vykládal pan Filip.
Návrat do života
Přihlásil se na jeden z nejtěžších závodů světa – ultramaraton v marocké Sahaře. Kombinace běhu a treku, extrémní podmínky, 120 kilometrů v poušti.
Celou cestu zaznamenal. Výsledkem je dokument Druhý dech, který vyjde na podzim. Tvůrci jednají o festivalových projekcích i uvedení do kin.
„Není to jen film o sportu. Je to film o návratu do života, o prevenci plicní embolie a trombózy, na které každoročně zemřou tisíce lidí často zbytečně, jen kvůli neznalosti prevence a prvních příznaků,“ zdůraznil sportovec.
Jeho příběh zaujal i odborníky. Filip byl pozván na Pařízkovy dny, konferenci věnovanou právě problematice krevních sraženin v ostravské fakultní nemocnici.
Filip dnes mluví klidně, ale s emocemi. „Jsem pokornější. Víc přemýšlím o tom, co od života chci. Pokud tím filmem pomůžeme zachránit aspoň jeden lidský život, mělo to celé smysl,“ dodal.
