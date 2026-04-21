„Normálně jsem jel po silnici a najednou rána. Auto jsem hned odstavil ke krajnici, označil a vystoupil,“ vylíčil pro Blesk.cz Tomáš Skýba. Pak jen udiveně zíral na díru ve skle a dumal, co ji způsobilo.
„Předmět doličný jsem hledal, ale nikde nenašel. Tak jsem se podíval na palubní kameru z mého auta a hned bylo jasné, co se stalo,“ pokračoval řidič.
Upadl po bitce
Na kameře je vidět potyčka dvou ptáků neznámého druhu, pravděpodobně dravců. Během jejich souboje přisvištěl předmět do skla vozu Tomáš Skýby. Byla to brambora, o níž se rvali!
Ptáci se rvali o bramboru, upustili ji a rozbili čelní sklo auta. Tomáš Skýba
Ptáci se rvali o bramboru, upustili ji a rozbili čelní sklo auta. Tomáš Skýba
Těžko říci, jaká je pravděpodobnost podobné události. Zda je šofér smolařem týdne nebo spíše šťastlivcem. Mnozí lidé to ale vidí jasně: „Měl by si vsadit sportku!“
Pojišťovna to uznala
Tomáš Skýba s pojišťovnou vyřešil bez problému. „Šlo to v pohodě. Jen objednat odtah s tou samou pojišťovnou byl děs. Spousta času ztraceného s AI asistentem a stejně jsem skončil u operátora,“ posteskl si.
Kvůli značnému poškození skla nesměl již autem pokračovat v jízdě. „Ale vše dopadlo dobře a za dvě hodiny jsem byl doma,“ dodal.
Podle zákona je jízda s prasklým sklem považována za ohrožení provozu. Závadou je čelní sklo s prasklinou větší než 20 mm. Při případné silniční kontrole hrozí řidiči odebrání šesti bodů či pokuta až 2500 až 3500 korun na místě, 4000 až 10 000 korun ve správním řízení.
Kromě kamínků, vandalismu nebo třeba krup může prasknutí skla u auta způsobit i teplotní šok či nekvalitní instalace.
Kuriozity z pojišťoven
Kamerový záznam Tomáši Skýbovi pomohl. Těžko říci, jak by pochodil bez něj. V lednu tři pojišťovny zveřejnily kuriozity, které řešily.
Třeba babičku, která prý škrábla auto kolečkem se sutí, kryla tím vnuka, jenž se netrefil do garáže. Jiný muž boural pod vlivem, za což prý mohly převážené demižony se slivovicí. Nebo jiný řidič, který střet se srnkou namaloval a tvrdil, že se srnka nerozhlédla.