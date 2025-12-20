„Přeneseme vás do doby 19. století. Doby královny Viktorie a prince Alberta. Tehdy se Vánoce poprvé proměnily ve svátky, jak je známe dnes. Kdy se i zrodily tradice, které si dodnes spojujeme s vánoční atmosférou,“ říká kastelán Radomír Přibyla.

Ústředním tématem výstavy je dvanáct stromečků a záplava dárků a hraček pod nimi, vánoční výzdoba i výklad, jak prožívali nejoblíbenější svátky roku majitelé a zámečtí páni Karel Max a Mechtilde Lichnovská i s  jejich potomky, příbuznými a známými. K vidění a přečtení je tu i vánoční dopis z 24. prosince 1822. Nalezený byl při rekonstrukci.

Mechtilde žila pro děti

„Kníže Max prožil část života jako velvyslanec v Londýně. Britský životní styl ho okouzlil. Obdivoval tamní kulturu, umění, také společenskou otevřenost. Zkušenosti zúročil po návratu do Hradce a stal se významným mecenášem,“ říká Přibyla.

Jeho manželka kněžna Mechtilda každý rok myslela na děti z chudších rodin. „Připravovala pro ně vánoční nadílku. Rodinná laskavost a péče o druhé tak byly nedílnou součástí jejich Vánoc, stejně jako v tehdejší Anglii,“ uvedl kastelán.

Vánoční stromek a dárky

S rozvojem viktoriánských Vánoc je neodmyslitelně spjat vánoční stromek. Do Anglie ho přinesl princ Albert, manžel královny Viktorie, který pocházel z Německa. Když se v tisku roku 1848 objevila slavná ilustrace královské rodiny u ozdobeného stromku, Anglie se doslova zbláznila – každý chtěl mít doma stejný strom.

Viktoriánská doba byla časem obrovského pokroku, ale též obří chudoby a sociálních rozdílů. Spisovatel Charles Dickens tuto realitu zachytil ve svojí slavné Vánoční koledě z roku 1843 – příběhu, který dodnes připomíná, že Vánoce nejsou jen o dárcích, ale také především o dobrotě, soucitu a rodinném teple.

Ozdoby si dělali sami

Stromečky viktoriánské Anglii nebývaly zdobené koupenými ozdobami, ale ručně vyráběnými dekoracemi. Byly to papír, karton, kousek drátu, látka nebo vata, ze kterých vznikaly různé tvary hvězd, andílků či sněhových vloček, často zdobené třpytkami nebo barvami.

První vánoční přání se objevila kolem poloviny 19. století, ale byla drahá. Teprve když se zlevnilo poštovné a zlepšil se tisk, stal se z přání skutečný fenomén.

Na zámek můžete o víkendu a pak 26. až 31. prosince od 10 do 15 h, provádí se v každou celou hodinu.

Výstava ukazuje i nedávno při rekonstrukci nalezený vánoční dopis z 24. prosince 1822.
