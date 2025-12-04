Ostrava projekt připravuje souběžně s modernizací železničního uzlu, kterou má Správa železnic dokončit v roce 2034.
„Podle aktuálního harmonogramu má být hrubopis dokumentace hotov v roce 2026. O rok později, tedy v roce 2027, město plánuje získat stavební povolení a vyhlásit zhotovitele," uvedla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj Lucie Baránková Vilamová (ANO). Přestavba by měla být hotová v roce 2031.
„Projekt je financován kombinací městských prostředků, investic Správy železnic a evropských fondů. Zatímco modernizace železničního uzlu přesahuje 25 miliard korun, přestavba přednádraží by měla stát jednotky miliard korun,“ uvedla mluvčí města Gabriela Pokorná.
Moderní a přehledné
Návrh počítá se zásadní proměnou přestupního uzlu, která by měla usnadnit přestupy mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy. Trasy k nástupištím budou kratší a bezbariérové. Prostor má oživit zeleň, vodní prvek i výtvarná díla.
Po proměně by lokalita měla být přehlednější a usnadnit cestujícím orientaci. Plánované podchody na nástupiště budou ústit v novém proskleném vestibulu před historickou budovou v místě dnešního zastřešení.
„Dnešní zastřešení předprostoru nádraží, které tvarově vychází z geometrie stávající smyčky tramvaje, bude nahrazeno novým, které bude tvarově vycházet z pohybu cestujících v novém přestupním terminálu. V rámci tohoto nového zastřešení dojde k rozšíření ploch nádraží o schodiště a eskalátory do podzemních podchodů k vlakům,“ uvedl architekt Oleg Haman ze společnosti CASUA.
První zakázka bez úspěchu
Zakázku na projekt úpravy prostoru před ostravským hlavním nádražím vyhlásilo město poprvé na podzim 2024, avšak bez úspěchu. Do opakované soutěže z letošního ledna se přihlásili čtyři zájemci.
Vítězem se na jaře stala společnost CASUA, která nyní společně s městem, Městským ateliérem prostorového plánování a architektury a Poradní architektonickou skupinou dopracovává finální podobu řešení.
VIDEO: Primátor Ostravy Jan Dohnal a majitel Baníku Ostrava Václav Brabec představili podobu nového fotbalového stadionu na Bazalech. (listopad 2025)
Primátor Ostravy Jan Dohnal a majitel Baníku Ostrava Václav Brabec představili podobu nového fotbalového stadionu na Bazalech. (listopad 2025) město Ostrava