SŽ letos v srpnu vypsala zakázku na projektování zastávky v Černovicích, kde vznikne nový přestupní terminál na MHD, a avizovalo, že v rychlém sledu bude pokračovat vypsání dalších zakázek do konce roku, to se nestalo.
Další zakázka se bude týkat příprav na přestavbu dolního nádraží, stanice v Horních Heršpicích a zejména výstavby nového hlavního nádraží.
Třetí zakázka bude projektem na výstavbu technologické budovy pro páteřní sdělovací zařízení a nové datové centrum SŽ. Poslední se má zaměřit na přípravu přestavby tratí v Židenicích, aby se nádraží přiblížilo k tramvajovým zastávkám.
Doufají v zachování termínu
„Zadání tendrů je v přípravě a s vypisováním železničáři vyčkávají. Stále však předpokládají, že stihnou přestavbu zahájit v roce 2028 a dokončit v roce 2035,“ doufá mluvčí SŽ Dušan Gavenda a dodává: „Vítěz zakázky na přestavbu v Černovicích by mohl být známý na přelomu roku.“
Nové hlavní nádraží v Brně postaví podle návrhu architektů z Nizozemí. KAM Brno
Na to, kolik budou mít peněz, čekají nejen správci železnice, ale i silnic. Návrh státního rozpočtu leží ve Sněmovně, která jej zatím neschválila. Vláda v demisi ho sice nakonec předložila po výzvách nastupující vládní koalice, která ovšem avizuje, že možná nakonec zpracuje svůj návrh rozpočtu.
Stále je tak možné, že stát bude na začátku příštího roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu a konkrétní částku, se kterou bude moct SŽ pracovat, se dozví až někdy po Novém roce.
Stavba za 70 miliard
Už letos na jaře chtěla SŽ v Brně přestavovat most přes Bubeníčkovu ulici a pracovat na rozšíření tratě na čtyři koleje směrem k odbočce Černovice, do stavebního řízení ale vstoupil se svými námitkami spolek Děti Země.
Přestavba brněnského uzlu spočívající především v odsunu nádraží od centra města o kilometr na jih má stát přes 70 miliard korun. Díky němu se výrazně zvýší kapacita, která je dnes vyčerpaná a nestačí na předpokládané zvýšení počtu spojů. Projekt nádraží, který je označovaný jako stavba 21. století, vytvořený nizozemskými architekty zrovna získal prestižní mezinárodní ocenění ve Švýcarsku.