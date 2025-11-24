„Žádala od klientů zálohy, zájezdy ale většinou neobjednala, stornovala je, či neobjednala služby, které si klienti zaplatili. Letenky, transfery, někdy ubytování,“ řekla žalobkyně Barbora Zajícová. Renatě J. před 10 lety krachla cestovka Diamond Travel. Nově žena působila v agentuře Ambiera, kde však byla prý pouhou zaměstnankyní.
„Vinu odmítám, v obou případech jsou procesní chyby. Diamond Travel mi zničily nekalé praktiky konkurence. O tom, jak fungovala Ambiera, já nic nevím, ptejte se jednatele. Mně ta kauza psychicky zničila, mám špatné zdraví,“ říkala před soudem Renata J. Za podvody jí hrozí až osm let vězení.
Stovky podvedených?
O praktikách souzené ženy si vykládají lidé už léta na sociálních sítích. Zmiňují, že stornované zájezdy řešili s jakousi „Kopeckou“, ale po hlase poznali v telefonu Renatu J. Ta třeba u soudu zmiňovala spokojenou stálou klientku, která se „ráda vracela“. Ta přitom o Renatě J. napsala: „Snad se v pekle připravuje na dotyčnou místo!“
Renata J. čelí dvěma žalobám. Městský soud v Praze řeší kauzu kolem ženiny zkrachovalé cestovky Diamond Travel, ostravský krajský pak skutky spáchané pod hlavičkou agentury Ambiera.
V kauze řešené v Ostravě figurují desítky podvedených při škodě 6,5 milionů. V obou případech ale mohou být podvedených až stovky. Soud nadále pokračuje.
