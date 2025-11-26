Oči odevzdané. Žádná miska. Žádný pelíšek. Žádná kapka vody. „Byl tak vychrtlý, že se člověku stáhlo hrdlo,“ popsala předsedkyně Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat Barbora Tocauerová.
„Majitelka předtím stále tvrdila, že už žádného psa nemá,“ povzdechly si zachránkyně. Jenže jeho nářek slýchávali lidé z okolních domů delší dobu a tak, když se ozvalo další varování, vyrazily to ochránkyně znovu prověřit.
Neuvěřitelný nepořádek
Už v bytě je přivítal těžký zápach a chaos, který člověk jen těžko pochopí. Odpadky, zbytky jídla, hadry, nafukovací matrace, v tom malé děti a žena, která se střídavě hádala, zapírala, pak přiznávala a znovu zapírala, že psa má.
„Sousedé tvrdili, že ho nechtěla. Ona zase, že je „pro děti“. Nakonec ale povolila. A Beník, jak mu zachránci začali říkat, byl volný. „V péči spolku, co může, hned sní a stále se nemůže docpat. Také vodu pil, jako by přišel z pouště,“ doplnila Tocaerová.
Žil v izolaci
První dny venku byly pro Beníka jako vstup na jinou planetu. Bál se padajícího listí, bál se větví na cestě, projíždějících aut, dětí. Všeho.
„Jako by každý zvuk slyšel poprvé, každý pohyb byl hrozba. Není divu. V takové izolaci, v jaké žil, vlastně svět neznal,“ myslí si členky spolku.
Ještě den a umrzl by
„Oficiální místa o situaci v budově vědí. Sociálka tu podle správce bývá častým hostem. Policie na místo také dorazila, ale bez souhlasu obyvatel do bytu násilím vstoupit nemůže,“ líčila předsedkyně s tím, že kdyby se záchrana o den opozdila, Beník by umrzl.
Beník dostal druhou šanci a je k adopci. „Někdy stačí jeden telefonát. Jedna sousedská všímavost a život, který má poslední minuty, začne znovu tikat správným směrem,“ uvedly ze zkušeností členky spolku. Podpořit Beníka i další zachráněná zvířata můžete ZDE
