„Ozvala se šílená rána. Myslel jsem, že někdo někde hodil petardu,“ popsal okamžiky děsu na hřišti pro mládež SFC Opava kouč Vít Axmann. „Pár kluků popadalo na zem. Pak se zmatení začali zvedat. Ale Martin se nezvedal…,“ dodal trenér Michael Czerný. Začal svěřence oživovat, kolega volal záchranku.
Martina trenéři křísili asi čtyři minuty, pak dojeli záchranáři. Tatínek Martina byl na cestě za synem na trénink, když mu „jobovku“ volali. „Chvíli jsem byl mimo. Byl to šok,“ řekl. „Nechtěla jsem tomu věřit, připadala jsem si jak ve filmu,“ dodala Martinova maminka.
Dostal to přímo!
„U pacienta došlo k zástavě srdce a oběhu. Po dvou minutách od převzetí resuscitace od trenérů se podařilo činnost oběhu obnovit,“ řekl lékař Petr Černohorský. „Do FN v Ostravě putoval pozemní cestou, vrtulníkem nešlo kvůli počasí bezpečně vzlétnout,“ dodal.
Pravděpodobnost zásahu člověka výbojem je v Česku odhadována na asi 1:3 milionům. Větší šance je vyhrát ve sportce. Při dnešních možnostech moderní medicíny už není zase tak vzácné, že člověk úder z nebe přežije. „Přežívá 90% pacientů,“ řekl Černohorský.
Rarita: Je bez následků!
Co už však velkou raritou je, že se zasažený vrátí do života takřka bez následků, jako je tomu u mladého fotbalisty. „Navíc poté, co dostal zásah zřejmě přímo do těla. To je skutečně vzácné a nás šťastný konec neskutečně těší,“ usmál se lékař.
Při průchodu tělem může mít blesk totiž napětí 100 milionů až miliardu voltů! V kombinaci s extrémním proudem, který může mít až desítky tisíc ampér, způsobuje výboj vždy velmi vážná zranění i úmrtí.
Už se těší na fotbal
Martin se za tři a půl měsíce dostal z nejhoršího. Rehabilitoval, rozhýbával tělo, cvičil chůzi a stabilitu. Z události si toho moc nepamatuje. „Vím jen, že jsme s klukama odnášeli bránu, pak už nic,“ usmál se.
„Teď se cítím dobře, vrátil jsem se na gympl, kam první rok chodím. A fotbal? Určitě se chci vrátit. Snad už na jaře,“ usmál se nakonec.
Ve středu se potkal s těmi, kteří ho zachránili. „Děkuju,“ špitl stydlivě Martin a slova díků slyšeli lékaři, záchranáři i trenéři také od rodičů.
