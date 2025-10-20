Mladí sígři šikanovali spolužáka při vyučování. Vyhlédli si kluka u šaten, kde ho před ostatními dětmi drsně uráželi a nakonec i brutálně zbili.

„Během přestávky ve škole spolu měli napadnout nejdříve slovně vulgárními výrazy, a potom také fyzicky údery pěstí do obličeje a hrudníku jednoho ze svých starších spolužáků,“ popisoval agresivní útok policista Jan Segsulka.

Tím ale šikana zdaleka neskončila. O zhruba hodinu později opět u šaten měli oba agresoři vyzvat svého spolužáka pod pohrůžkou dalšího fyzického násilí, aby jim vydal finanční hotovost.

„Ze strachu jim zpřístupnil svou skřínku a batoh, ze kterého mu měli odcizit finanční hotovost ve výši 500 korun. Pod pohrůžkou dalšího napadení pak po něm měli požadovat, aby přinesl další peníze i následující den,“ uvedl policista.

Vyděšený kluk už neponechal nic náhodě, a zašel ohlásit incidenty vedení školy, které kontaktovalo rodiče, a ti následně přivolali policisty. „Obviněným vzhledem k jejich věku hrozí trest odnětí svobody až na pět let,“ dodal policista.

