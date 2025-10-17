Ke srážce policejního vozu, který jel s majáky, k případu a chodce došlo ve čtvrtek po 21. hodině na křižovatce ulic 28. října, Výstavní a Novinářská.
„Podle dosud zjištěných informací došlo ke střetu služebního vozidla v policejních barvách, které jelo se zapnutým majákem, s chodcem na přechodu. Muž přecházel silnici, přestože signalizační zařízení svítilo červeným znamením,“ řekla k nehodě policejní mluvčí Eva Michalíková.
Přes dvě promile
Opilý muž měl štěstí v neštěstí. Rychlá reakce řidiče policejního vozu, dupnutí na brzdu a úhybný manévr, policejního vozu ho zřejmě uchránila před těžšími následky. Auto ho netrefilo naplno. I tak pro muže musela přijet sanitka.
Podle svědků z místa nehody, kteří o srážce čile diskutovali, měl muž nadýchat policistům přes dvě promile. „U policisty byla dechová zkouška negativní,“ doplnila Eva Michalíková s tím, že nehodu dál vyšetřují dopravní policisté.
