„Vyhodím barák do povětří, mám u sebe cé-čtyřku,“ zavolal na linku 158 a hrozil známou plastickou trhavinou C-4. „Přistavte auto s plnou nádrží,“ diktoval. Zjevně opilý chlap zavolal ještě několikrát a stále přitvrzoval. Prý zabije těhotnou ženu a dítě, kteří byli v domě.
Opilec vyhrožoval v Ostravě výbuchem domu a zabitím těhotné ženy a dítěte. PČR
Začaly manévry. Policisté oblast uzavřeli a dopravu odklonili. Na místo dorazili kriminalisté, vyjednavačka, psovodi, zásahová jednotka, pyrotechnici i hasiči a zdravotníci. Muž chtěl mezitím naivně zmást policii, když ven místo sebe poslal kamaráda s tím, že „to on volal a je pachatel“.
Prý chtěl do blázince
Po dlouhém vyjednávání s policejní vyjednavačkou to nakonec muž vzdal a byl zadržen. Ukázalo se, že muž přijel za známými na návštěvu, kde se zpil pod obraz a totálně mu přeskočilo. Jeho hostitelé uvnitř domu trnuli strachy a raději mu nekladli odpor.
„Byla to sranda. Chtěl jsem do blázince,“ vykládal šílenec později. Byl obviněn z vydírání a šíření poplašné zprávy. Jelikož to neudělal poprvé, soud ho raději poslal do vazby. „V případě odsouzení mu hrozí až pět let vězení,“ uzavřela policejní mluvčí Eva Michalíková.