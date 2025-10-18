Už ve svých čtyřech letech motal na zahradě poprvé prodlužovačku. „Jedno z mých prvních slov bylo: pračka. Postupně jsem doma rozdělal a prozkoumal vysavač, mixer, hračky, prostě vše, co mi přišlo pod ruku,“ vzpomíná Lukáš Pecháček.
Praktické zkušenosti se mu hodí. Stále častěji jeho schopností a znalostí využívají lidé z okolí. „Rodině a známým opravím, co je třeba a sami už za mnou chodí. Často se lidé ptají, co je to silnoproud a já jednoduše odpovídám: Je to ten, který vede z elektrárny do zásuvky, dál už je to slaboproud,“ vysvětlil mladý šikula.
Rodiče ho podporují
Studenta odmala podporují v jeho zájmu maminka s tatínkem. „Rodiče viděli, že jde moje nadání tímto směrem a dali mě do našeho bohumínského kroužku pro slaboproud a programování robotů,“ říká Lukáš Pecháček.
Student z Bohumína Lukáš Pecháček (18) je nejlepším elektrikářem-silnoproudařem u nás. Karel Janeček
Protože už se elektrikářem vyučil, a nyní dokončuje maturitní nástavbu, osvěžuje si ve stejném kroužku znalosti jako vedoucí dětí v elektrikářském kurzu a dál soutěží ve svých dovednostech s konkurenty od Aše po Jablunkov.
Možná bude i učit
Lukáše čeká na jaře maturita na Střední škole elektrotechnické v Ostravě. „Za tu jsem vyhrál v celostátní přehlídce řemesel České ručičky kategorii Elektro-silnoproud, takže jsem asi nejlepší v zemi,“ usmívá se Lukáš.
Po maturitě se chce živit jako revizní technik, a není vyloučeno, že se objeví i jako pedagog v ostravské škole, která na jeho úspěších nese také velká podíl.