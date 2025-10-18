Cesta Karolíny Kuchařové k letošnímu krajskému ocenění za dobrovolnictví byla trnitá. „Ve 20 letech mi diagnostikovali vleklou chorobu, a život se mi obrátil úplně naruby. Bála jsem se nastoupit do auta, autobusu i vyjít z domu,“ říká blondýnka.
Ke schizofrenii, kvůli níž zhubla dvacet kilo, se ale přidala i roztroušená skleróza. Tam, kde by někteří lidé rezignovali, nastal u mladé slečny zlom. „Bylo ve mně tolik síly, že jsem zabojovala. Udělala jsem si z hendikepu přednost,“ směje se Karolína.
Smysl našla v Armádě spásy, organizaci ADRA a dalších charitativních institucích a projektech. „Ty svoje prožitky a zkušenosti spojené s onemocněními jsem začala předávat i druhým. Začala jsem chodit i po školách, kde holkám a klukům popisuji, co se mi přihodilo, a jak se z toho dostávám ven a jak takový hendikep překonávat,“ uvádí.
Krédo: Žijte každý den
„Já vždycky říkám: Žijte každý den, jako by měl být poslední a radujte se z každé maličkosti,“ pronesla při předávání ceny hejtmana Karolína Kuchařová. Cenu hejtmana získala Karolína hlavně proto, že je ztělesněním odvahy, nezištnosti a radost.
„Naše Kája je zapálená pro věc tělem i duší. Pomáhá s letními tábory, se sbírkami i se podílí na pořádání nejrůznějších akcí, přispívá ze svých peněz do řady veřejných sbírek. Nekouká na svůj čas, jen aby byla prospěšná,“ hodnotí kolegyni koordinátorka dobrovolníků Gabriela Lukesz Gavlasová (24).
Karolína Kuchařová působí jako peer konzultant, to je člověk s vlastní prožitou zkušeností v tomto případě s duševním onemocněním, který na základě vlastího prožitku poskytuje emoční a praktickou podporu ostatním lidem, kteří procházejí podobnými obtížemi.
VIDEO: Doktor pro Blesk: Jaké nemoci trápí Čechy? Pozor na úpaly i střevní potíže.
Doktor pro Blesk: Jaké nemoci trápí Čechy? Pozor na úpaly i střevní potíže Bára Holá, Lukáš Červený