„Perutě budou z modřínu, se správným sklonem sto stupňů. Čeká je ještě takzvané zapéření, čili se k nim přidají odnímatelné desky, které se spojují bez hřebíků, jen dřevěnými kolíky,“ vysvětlil ředitel bíloveckého městského muzea Petr Havrlant.
Křídlům se také vrátí tradiční lichoběžníkový tvar, aby měly větší záběr a vítr je hezky popadl. Vznikají pod rukama šikovných tesařů a řemeslníků ze Vsetína, kteří ladí každý detail do poslední třísky.
„Všechno poctivě po valašsku, podle starého dobrého vzoru z rožnovského skanzenu,“ dodal Havrlant. Pokud půjde všechno dobře, památkově chráněný větrný mlýn, který nemá v republice obdoby, se na jaře zase roztočí.
V čem je výjimečný? „Jeho stavitel byl hlava otevřená. Vymyslel dvě palečná kola, díky kterým se výkonem vyrovnal tehdejším vodním mlýnům. To už chtělo pořádnou dávku fortelu,“ uvedl ředitel.
VIDEO: I Praha má svůj větrný mlýn.
