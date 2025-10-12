„Perutě budou z modřínu, se správným sklonem sto stupňů. Čeká je ještě takzvané zapéření, čili se k nim přidají odnímatelné desky, které se spojují bez hřebíků, jen dřevěnými kolíky,“ vysvětlil ředitel bíloveckého městského muzea Petr Havrlant.

Křídlům se také vrátí tradiční lichoběžníkový tvar, aby měly větší záběr a vítr je hezky popadl. Vznikají pod rukama šikovných tesařů a řemeslníků ze Vsetína, kteří ladí každý detail do poslední třísky.

Unikátní větrný mlýn v Bílovci: Sílu mu dávají dvě kola

Radek Kubánek (50) v roli mlynáře u větrného mlýna v Nových Dvorech kousek od Bílovce. O řemesle ví všechno.

„Všechno poctivě po valašsku, podle starého dobrého vzoru z rožnovského skanzenu,“ dodal Havrlant.  Pokud půjde všechno dobře, památkově chráněný větrný mlýn, který nemá v republice obdoby, se na jaře zase roztočí.

V čem je výjimečný? „Jeho stavitel byl hlava otevřená. Vymyslel dvě palečná kola, díky kterým se výkonem vyrovnal tehdejším vodním mlýnům. To už chtělo pořádnou dávku fortelu,“ uvedl ředitel.

Vsetínští tesaři, řemeslníci i technici, ti všichni makají na nových větrných křídlech pro památný mlýn v Nových Dvorech u Bílovce na Novojíčínsku.
