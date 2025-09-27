Úžasná vůně pečené kachny láká hosty už ode dveří. Kdo by si myslel, že jde jen o obyčejné posvícenské menu, ten se mýlí. Někteří gurmáni se rozhodli postavit na nohy „kachní revoluci“ a připomenout svatého Václava po svém, a to pořádnou hostinou.
„O této zvyklosti vám historici toho moc neřeknou, protože je novodobá,“ potvrdila Lenka Ježová Bichlerová z Muzea Těšínska. Svátek sv. Václava připadá na 28. září a od středověku se v Čechách slavil poutěmi, trhy a hodováním.
Zhruba stoletá tradice
„Dočetl jsem se, že se na hlavně pekly kachny,“ řekl českotěšínský kuchař Pavel Svoboda (40). Právě on odstartoval ve Slezském Těšínsku tradici svatováclavské kachny, kterou dnes připravuje hned na několik způsobů.
„Oslovil jsem i několik gastropodniků v okolí, aby se přidaly, ale neuspěl jsem,“ dodal s úsměvem. Podle něj začíná zvyklost svatováclavské kachny někdy kolem roku 1930. „Jsem patriot. Měli bychom se vracet k tradicím a ctít je, i když to v kuchyni znamená práci navíc. Sv. Václav je pojem, a proč si ho nepřipomenout tím, že budeme mít boule za ušima?,“ podotkl.
Výraz „svatováclavská kachna“ se objevuje až v posledních několika desetiletích jako novodobé označení pro „kachnu k svátku sv. Václava“. Podobně jako „svatomartinská husa“, která jen na našich stolech pevně zakotvena.
Jen na 110 stupňů
Hitem bistra je konfitovaná kachna. Peče se tři hodiny na 110 stupňů ve vlastním sádle. „Tím pádem neztrácí na hodnotě ani gramáži. Nejlepší je k ní pak přidat červené i bílé zelí na sladko se skořicí, kmínem a jablíčky a k tomu bramborový toč. Jde o bramborové těsto vyválené na placku, posypané slaninou a zatočené jako roláda,“ popsal Svoboda.
Další jeho kachní dobroty doplňuje batátové pyré, dýně hokkaido, glazurovaná zelenina, květák či brokolice.
Kachny napříč republikou
Českotěšínské bistro nabízí třeba kachní lokše – tajný recept Pavla Svobody. Je to vlastně kachna v palačince z bramborového těsta, tvarohu a speciálních bylinek. Celé menu s předkrmem, hlavním chodem i zákuskem tu vyjde na 380 korun. Podobnou cenu má i Vencův statek v Javornici v podhůří Orlických hor.
Svatováclavský víkend chystá i brněnská hospoda Bombastica – na stole bude kachna, panenka, výpečky, dýňová polévka a švestkový koláč a své kachní menu už připravuje také statek Benice kousek od Týnce nad Sázavou. Cena se u restaurací liší v desetikorunách.
