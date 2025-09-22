„Ty pí*o!“ křičí vyděšeně svědek, který z pátečního incidentu v Sadech Bedřicha Smetany natáčel video. Zakuklenci agresivně vybíhají na demonstranty a bijí je hlava nehlava. „Já jsem přesvědčený, že to měli předem naplánované,“ řekl Blesku jeden ze zbitých mladých mužů.
„Hned po začátku pochodu naběhli na zadní část průvodu neonacisté. Lidé řvali, že máme jít dál. Ale někteří už byli napadeni a bránili se,“ popisuje účastník. Poté se už strhla bitka.
„Byla jsem v zadní části průvodu a hned poté, co jsme vyrazili z parku, na nás vyběhla obrovská skupina neonacistů a začali na nás útočit pěstmi a tyčemi,“ říká další účastnice průvodu, který nesl název Společně proti fašismu.
Demonstranty proti fašismu ve Frýdku-Místku napadli neonacisté. Fosgen
Policie podle svědkyně v tu chvíli měla na místě jen pár členů antikonfliktního týmu. „Kteří nezmohli nic a museli jsme se bránit sami, a to i přesto, že měli za rohem připravené pořádkové jednotky. Posily přijely na místo až v průběhu útoku, kterému přitom mohla policie snadno zabránit, a nikdo nemusel skončit v nemocnici, kdyby dělala svou práci,“ je přesvědčena napadená. Policie se k incidentu zatím nevyjádřila.
Podle záchranáře Lukáš Humpla si incident mezi antifašisty a neonacisty vyžádal jednoho zraněného muže (48). „Ošetřovali jsme ho na základě přivolání policií, u muže se jednalo o poranění hlavy,“ řekl.