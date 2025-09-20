„Ve směru od Ostravy je kolona dlouhá asi 3,5 až čtyři kilometry, od Příbora je to okolo pěti kilometrů, od Studénky byla dlouhá přes šest kilometrů,“ uvedl policista Michal Tichý v sobotu dopoledne.
Centrální parkoviště s kapacitou pět tisíc aut se otevřelo už v půl šesté ráno. Další parkoviště v okolí provozují soukromníci. „Jsme si vědomi toho, že se dá dneska očekávat vysoká návštěvnost a že budou komplikace na dojezdu. Nedá se tomu nikdy předejít, protože je zvýšený provoz a komunikace mají jenom omezenou technickou propustnost. Nás to samozřejmě mrzí, ale je to něco, co k tomu bohužel patří," řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík a poradil, jak se zácpám vyhnout:
„Jezdí k nám speciální vlaky, jezdí sem autobusy, je možné se sem dopravit i na kole.“ Připravené kolárny jsou zdarma a mají kapacitu několik tisíc bicyklů.
V průběhu obou dnů je v provozu od 7 do 18 hodin informační linka Policie ČR 723759733. Policisté jsou připraveni poskytovat informace o aktuálním stavu dopravy v místě a okolí akce.
Zahájil je prezident
Jubilejní 25. ročník Dnů NATO v Ostravě a 16. ročník Dnů Vzdušných sil Armády České republiky zahájil prezident Petr Pavel. „Když se podíváme na to, co se dnes děje kolem nás, tak připomínka významu členství v Severoatlantické alianci je možná důležitější než kdy jindy. Připomíná nám to, kdo jsou naši skuteční přátelé a spojenci a kam chceme patřit,“ uvedl prezident Pavel.
Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Ukázky na nich předvádějí armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky, letos z 16 zemí. Vstup na akci je zdarma a navštěvuje ji i více než 200 tisíc lidí.
Dny NATO Videohub
Návštěvníci každoročně přijíždějí z celé republiky i ze zahraničí, hlavně z blízkého Polska. Loni byly Dny NATO zrušeny kvůli povodním.
Vojáci i akrobati
Na ploše letiště je možné vidět desítky letadel a množství další techniky. Na každý den je připraveno kolem osmi hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Mezi nejatraktivnější ukázky patří vystoupení leteckých akrobatických skupin, které se letos v Mošnově předvedou tři - britští Red Arrows, turečtí Turkish Stars a chorvatské Krila Oluje.
K vidění bude také parašutistický tým RAF Falcons nebo průlet amerického strategického bombardéru B-52H Stratofortress. Česká armáda ukazuje maximum své techniky, včetně vrtulníků Viper a Venom, které si pořídila v posledních letech. Podrobný program najdete ZDE