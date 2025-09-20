Jubilejní 25. ročník Dnů NATO v Ostravě a 16. ročník Dnů Vzdušných sil Armády České republiky zahájil prezident Petr Pavel. „Když se podíváme na to, co se dnes děje kolem nás, tak připomínka významu členství v Severoatlantické alianci je možná důležitější než kdy jindy. Připomíná nám to, kdo jsou naši skuteční přátelé a spojenci a kam chceme patřit,“ uvedl prezident Pavel.
Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Ukázky na nich předvádějí armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky, letos z 16 zemí. Vstup na akci je zdarma a navštěvuje ji i více než 200 tisíc lidí.
Dny NATO Videohub
Dny NATO Videohub
Návštěvníci každoročně přijíždějí z celé republiky i ze zahraničí, hlavně z blízkého Polska. Loni byly Dny NATO zrušeny kvůli povodním. „Ve spolupráci se zdravotníky jsme prozatím řešili přes 10 případů kolapsů návštěvníků z horka a pomáhali jsme s poskytováním první pomoci," uvedli odpoledne na síti X policisté.
Obří kolony
Příjezd na akci byl již od rána problematický. „Ve směru od Ostravy je kolona dlouhá asi 3,5 až čtyři kilometry, od Příbora je to okolo pěti kilometrů, od Studénky byla dlouhá přes šest kilometrů,“ uvedl policista Michal Tichý v sobotu dopoledne.
Centrální parkoviště s kapacitou pět tisíc aut se otevřelo už v půl šesté ráno. Další parkoviště v okolí provozují soukromníci. „Jsme si vědomi toho, že se dá dneska očekávat vysoká návštěvnost a že budou komplikace na dojezdu. Nedá se tomu nikdy předejít, protože je zvýšený provoz a komunikace mají jenom omezenou technickou propustnost. Nás to samozřejmě mrzí, ale je to něco, co k tomu bohužel patří," řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík a poradil, jak se zácpám vyhnout:
„Jezdí k nám speciální vlaky, jezdí sem autobusy, je možné se sem dopravit i na kole.“ Připravené kolárny jsou zdarma a mají kapacitu několik tisíc bicyklů.
V průběhu obou dnů je v provozu od 7 do 18 hodin informační linka Policie ČR 723759733. Policisté jsou připraveni poskytovat informace o aktuálním stavu dopravy v místě a okolí akce.
Vojáci i akrobati
Na ploše letiště je možné vidět desítky letadel a množství další techniky. Na každý den je připraveno kolem osmi hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Mezi nejatraktivnější ukázky patří vystoupení leteckých akrobatických skupin, které se letos v Mošnově předvedou tři - britští Red Arrows, turečtí Turkish Stars a chorvatské Krila Oluje.
K vidění bude také parašutistický tým RAF Falcons nebo průlet amerického strategického bombardéru B-52H Stratofortress. Česká armáda ukazuje maximum své techniky, včetně vrtulníků Viper a Venom, které si pořídila v posledních letech. Podrobný program najdete ZDE