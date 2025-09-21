Z původního vybavení se nezachovalo vůbec nic. Vymeteno. „Neví se, kdo přistavěl věže, kdo cimbuří, nejsou žádné plány ani fotografie, jak to uvnitř vypadalo. Není z čeho při obnově vycházet,“ popsal Michal Běhan, který je zároveň i předseda spolku Highlander Heritage zaměřeného na záchranu památek
Podle průvodkyně a jeho pravé ruky Alice Šperlové (56) se o zámku nezmiňuje dokonce ani žádný turistický průvodce. To by se ale mělo změnit. „Památku nemám pro byznys, ale chci ji opravit, aby ji lidé mohli obdivovat. Zatím má novou střechu,“ upozornil Běhan.
Poprvé za branou
Panství nyní nabízí prohlídky i menší kulturní akce, předtím nikdy v historii nebylo přístupné veřejnosti. „Starší vášniví turisté nám s nadšením hlásí, že mají dnes svátek. Proč? Protože se konečně dostali za bránu. Pro majitele je to velké zadostiučinění,“ uvedla Šperlová.
Interiér krásné renesanční stavby má zatím k reprezentativnosti daleko, přesto návštěvníci obdivují klenby nebo prostor věžiček s drobnými detaily připomínajícími dávné časy. Kuriozitou je jedna místnost, kde stojí 66 židlí. Každá z jiného období, některé staré desítky let.
Co ukrývá sklep?
„Objevili jsme i zazděný záchod, takzvaný prevét. Lidé nám přinesli ceduli s nápisem Dívčí Hrad, která dříve podpírala hnojiště. Na stěně jsme odkryli znak Maltézských rytířů, kteří tu působili až do poválečné konfiskace,“ pozmanenala průvodkyně.
Rytíři tu kromě zařízení měli také obrovský archiv a knihovnu – nic z toho se ale nedochovalo. „Historie řádu je úplně ztracená,“ povzdechla si paní Alice.
Ona i majitel Michal doufají, že se časem podaří vyřešit jednu velkou záhadu: Jak se dostat do sklepa. „Pod zámkem určitě je, ale nedaří se nám najít cestu, kudy by se do něj dalo probourat,“ dodal Běhan.
Rozhazoval desetníky
Ve 2. polovině 13. století tady stával hrad Maiburg, který roku 1474 dobyl a zbořil Matyáš Korvín. Až v letech 1591 až 1593 na jeho místě vyrostl renesanční zámek Dívčí Hrad.
Za druhé světové války byly zdi i věže těžce poškozeny dělostřeleckou palbou. Po provizorní opravě sídlo sloužilo státu k zdravotnickému zásobování. Podle průvodkyně patřil k nejoblíbenějším pánům na Dívčím Hradě Ludvig hrabě Montecuculi, který v roce 1826 prý kudy chodil, tudy rozhazoval desetníky. Michal Běhan se naopak snaží peníze nerozhazovat, ale investovat – do oprav a expozic.
