Nezaváhaly a okamžitě zavolaly strážníky. Bylo totiž jasné, že muž, který upíral svůj zrak do kolejiště, se loučí se životem.

„Na místo vyrazily dvě motorizované hlídky městské policie. Strážníci začali s mužem komunikovat, snažili se získat jeho pozornost a zároveň se k němu pomalu přibližovali. Atmosféra byla napjatá, stačil jediný špatný pohyb,“ popsali později zásah strážníci na sociální síti.

Ve chvíli, kdy se už zdálo, že může být pozdě, se strážníkům podařilo dostat až k němu. „Rychle ho uchopili a dostali zpět na bezpečnou stranu mostu,“ dodali. Přivolaní záchranáři nešťastníka zavezli do nemocnice.