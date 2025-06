„Tak nějak jsme se dali dohromady. Vzadu je zchátralý hřbitov po odsunutých Němcích. I ten ve volném čase opravujeme. Spoustu pomníků si bohužel lidé odnesli a zpevnili s nimi třeba cestičku ke kurníku,“ řekl Martin Chalupa z Ostravy.

V kapli není elektřina. „Varhanistka při dvou mších, které se tam ročně konají, musí na varhany šlapat, což je v zemi docela unikát,“ dodal Chalupa. Magické místo stále přitahuje další a další kolem jedoucí šoféry.

Rezerva města

Novogotická svatyně Panny Marie postavená v letech 1904 až 1906 stojí v Chomýži, což je vesnice patřící k místní části Krásné Loučky města Krnova, které je i vlastníkem kaple. Prostor kolem ní má jako rezervu pro dobu, kdy se naplní kapacita centrálního hřbitova.

U kaple brigádničí parta milovníků historie z celého kraje zadarmo. „Přejeme si, aby se zachovaly a udržovaly současné hroby, a na ně navazoval ideálně lesní hřbitov,“ uvedl Chalupa.

To znamená, že by se zde pochovávalo bez okázalostí, pomníků, popel se sypal třeba ke kořenům stromů nebo by rakve byly z přírodních rozložitelných materiálů.

