Podnikateli Ivanu Kocmánkovi (51) visel život na vlásku. Přišlo to zčistajasna. „Před 12 lety mi na regatě s přáteli nebylo dobře. Jsi pohublý, bledý, zajdi k doktorovi, říkali mi. Pak to šlo už rychle. Nutnost transplantace kostí dřeně, vstup do registru. Měl jsem štěstí, rychle se našla dárkyně,“ popsal.

Sám od dvaceti let daroval krev, pomáhal, ale nikdy ho nenapadlo, že se ocitne na „druhé straně“. Poté, co utekl hrobníkovi z lopaty, se z něj stal filantrop a kampaně podporuje. „Mám děti, jedno malé. Vím, jaké to je mít strach o člena rodiny. Dát naději, to za ty peníze stojí,“ dodal s úsměvem Ivan Kocmánek.

Sotva vstoupil, daroval

Jedním z prvních lidí v Česku, kteří vstoupili do registru dárců, je Karel Povolný (49). „Já daroval krev a plazmu. Ale kostní dřeň? Tehdy před 20 lety jsem nevěděl, o co jde. Za pár dní mi volali, že se shoduju s pacientem z Německa. Bylo to tak přesné, že se mě ptali, zda tam nemám tátu,“ zasmál se.

Dárci nastal kolotoč, odběry, vyšetření, pak zákrok. „Šlo to rychle. Od registrace po zákrok uplynul měsíc,“ řekl Karel Povolný. Příjemce jeho kostní dřeně přežil, ale nepotkali se. „Pocit ale krásný. Byl jsem mladý, na sebe hrdý. Mé děti se zapsaly do registru taky, takže mám radost i z nich,“ uzavřel.

Zájem o „Madlenku“ trvá

Muži se setkali u kampaně na podporu darování dřeně Nejen pro Madlenku. Příběh holčičky (2), hledající vhodného dárce kostní dřeně, vzbudil v Česku vlnu solidarity. Akce Nejen pro Madlenku v krnovské nemocnici přitáhla další zájemce o vstup do českého registru.

„Děkujeme všem dárcům, kteří mají pochopení, soucit a možnost pomoci nemocným. Dávají jim naději,“ řekla hematoložka Natalija Rytiková.

Zdraví, věk a váha

Český potenciální dárce dřeně musí splňovat tři základní podmínky: dobrý zdravotní stav, věk 18 až 35 let a váha vyšší než 50 kilogramů. Samotná registrace dárce trvá zhruba 10 minut. Zahrnuje odběr vzorku slin a vyplnění dotazníku. Mezi překážky k zápisu patří vedle různých nemocí třeba alergie, astma, prodělaný úraz hlavy i alkoholismus.

V českém národním registru dárců kostní dřeně je 140 tisíc lidí, v mezinárodní síti WMDA dokonce 42 milionů!

VIDEO: Medailonek paní Anny, která onemocněla leukémií.

Video Video se připravuje ... Medailonek paní Anny, která onemocněla leukémií. Český národní registr dárců dřeně.