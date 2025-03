„Krajští kriminalisté vyšetřují od listopadu loňského roku v jedné obci na Krnovsku násilný trestný čin, při kterém došlo k úmrtí jedné osoby. Na místě tragické události policisté zadrželi mladistvou podezřelou osobu, kterou následně obvinili z provinění vraždy,“ potvrdila pro server novinky.cz mluvčí Pavla Jiroušková.

Útočnice, které je mezi 15 až 17 lety, neváhala být agresivní i na policisty a podle informací v minulosti ohrožovala nožem i svého mladšího bratra.

Po ohavném činu, ke kterému ale policie neuvolnila více informací, skončila ve vazbě a je obviněna z vraždy. Tam se jí ale vůbec nelíbí a na pobyt za mřížemi si stěžovala. Nejprve Krajskému soudu v Ostravě a pak až Ústavnímu soudu v Brně si stěžovala, že jsou pošlapována její práva a písemně slibovala, že už bude hodná.

Za vraždu pět let

Soudci ale nyní upozornili, že justice dostatečně odůvodnila, proč nepřipadá do úvahy, aby dívka opustila brány věznice. Za dostatečný nepovažoval ani dohled probačního úředníka. „Ani zadržení a následné vzetí do vazby nezabránilo stěžovatelce v agresivním jednání vůči svému okolí. Ústavní soud nemá závěrům soudů z ústavněprávního hlediska co vytknout,“ konstatovali podle novinek.cz soudci.

Útočnici jako mladistvé hrozí za vraždu maximálně pětileté vězení, 10 let by jí hrozilo v případě, že by spáchala vraždu na dítěti, což se ale podle dostupných informací nestalo.

