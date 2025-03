Když šel Jiří Hřivňák (69) z Ostravy na vyšetření kvůli ledvinovému kamenu, netušil, že mu v těle tiká mnohem horší hrozba. Časovaná bomba v podobě výdutě na břišní aortě, která postihuje a připraví o život hlavně muže od 65 let. Správný „drátek“ mu naštěstí ve fakultní nemocnici v Ostravě „před výbuchem přestřihli“ včas.

„Zvláštní, že jsem neměl žádné bolesti břicha,“ řekl nyní čerstvě odoperovaný Jiří. Může být rád, že se u něj na výduť přišlo při vyšetření jiného zdravotního problému na cétéčku, protože jinak se projevuje nenápadně.

Zpočátku je podle lékařů spíše němá. Pak přijdou bolesti v zádech, kyčlích nebo tříslech a jde to rychle z kopce. Enormní bolest a konec. Pacienti často umírají už v sanitce.

Poslední chvíle

„Lidé k nám přicházejí náhle s počínající nebo už probíhající rupturou neboli prasknutím aorty a v prudce se zhoršujícím stavu. Jsou bez tlaku s krvácením do dutiny břišní. V podstatě se jim na poslední chvíli snažíme zachránit život,“ uvedl lékař Václav Procházka z radiodiagnostického ústavu ostravské fakultní nemocnice.

Procházka byl u celé řady komplikovaných případů, kdy aorta praskla. „Jsou to velmi náročné výkony. Polovina se nevyhne operaci. Jen pokud je pacient relativně stabilizovaný, použijeme katetr,“ dodal lékař s tím, že díky novému screeningu výdutě břišní aorty lze nemoc včas odhalit, než se stačí rozvinout ve větší problém.

Muži jsou výdutí břišní aorty ohroženi čtyřikrát častěji než ženy, kvůli kouření, vysokému krevnímu tlaku, ateroskleróze. Rodinný výskyt onemocnění riziko ještě zvyšují.

Rizikový je věk 65 až 67 let

Ostravská fakultní nemocnice nyní nabízí mužům prevenci tohoto zrádného problému. Zapojila se do programu screeningu výdutě břišní aorty ministerstva zdravotnictví. Je pro muže od 65 do 67 let.

Právě v této věkové skupině se toto život ohrožující onemocnění objevuje nejčastěji. Zájemci o vyšetření se mohou objednat online na webu nemocnice. Pak podstoupí ultrazvuk a podle výsledku lékař rozhodne o dalším postupu.

