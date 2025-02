O nový český rekord v masáži srdce a možná i světový se postarali vodní záchranáři v Bruntále. Padesát lidí z různých částí země se nepřetržitě střídalo na jedné figuríně 17 hodin 19 minut a 40 sekund. „Každý, až do úplného vyčerpání,“ dodal člen týmu Jakub Ladno.

Současný český rekord je celkem nedávný - před třemi měsíci se 179 nadšenců na pražské Letné zapojilo do resuscitace u 141 figurín nepřetržitě po dobu 20 minut. „Jestli jsme zvládli i světový rekord bude jasno, až průběh posoudí Agentura Dobrý den z Pelhřimova, jejíž zástupce pokus osobně sledoval,“ zmínil pan Jakub.

Zatím je do Guinnessovy knihy rekordů zapsané loňské 24hodinové úsilí 3319 účastníků v nemocnici v indickém Bengaluru. V Bruntále však na rozdíl od nich měli jen jednu figurínu, u které se měnili. „Hlavním posláním akce však bylo, ukázat lidem, že když se dělá nepřetržitá masáž srdce správně, není vůbec lehká,“ dodal Ladno.

Je to těžké

Ti se o tom mohli přesvědčit přímo na místě. Zatímco na jedné figuríně se střídali co tři minuty profesionálové, na druhé veřejnost. Málokdo z lidí však vydržel déle než minutu. „Je to opravdu těžké,“ hlesla jedna z žen, zatímco jí záchranář ukazoval, jak proplést prsty jedná ruky do druhé, aby jí při masáži neklouzaly.

Jak dodal předseda Vodní záchranné služby Bruntál - Slezská Harta Petr Matzke, záchranáři brali akci i jako osvětu s cílem vzbudit v lidech zájem o první pomoc. „Aby se nebáli ji poskytnout, když se v takové situaci ocitnou a uměli ji provést kvalitně a správně. Frekvence je sto až sto dvacet stlačení hrudníku za minutu do hloubky pět až šest centimetrů,“ informoval Matzke.

Poslední byla manželka hokejisty

V České republice utone za rok přibližně dvě stě lidí. Na vodní nádrži Slezská Harta, přestože má rozlohu 8,7 km², si vodní záchranáři drží výbornou bilanci. Od tragické smrti manželky hokejisty Petra Vrány Lindsey (†35), pod kterou se prolomil led v březnu 2021, zaznamenali do statistik žádnou další smutnou událost.

Českým rekordem se mohou pochlubit také žáci havířovské základní školy a to v délce prováděné resuscitace. Žáci vydrželi „masírovat" figurínu 7 hodin a 13 minut a spolu se studenty dvou středních škol dokonce 9 hodin a 36 minut. Vše za dohledu komisaře Agentury Dobrý den z Pelhřimova, která tuzemské kuriózní rekordy kontroluje a eviduje.

VIDEO: Jak postupovat v případě ohrožení života.