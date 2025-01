Pravé dopravní peklo čeká Ostravu a řidiči asi budou mít nervy na pochodu. Bourají se totiž 53 let staré mosty. Kvůli tomu na silniční tepně Rudné začalo platit výrazné omezení. Navíc Polaneckou ulici, kudy řidiči prchali z kolon, zavřou úplně!

Rudná slouží jako jižní obchvat Ostravy a také jako spojka mezi dvěma nejlidnatějšími obvody města – Jihu a Poruby. „Denně tudy projede až 37 tisíc aut. Jde o nejvytíženější silnici Moravskoslezského kraje,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Na území Svinova se začne bourat.

V akci jsou čtyři demoliční bagry, jeden ze dvou paralelních mostů bude zbourán do příštího týdne. Po přípravách se pak začnou stavět mosty nové. Provoz je už teď sveden do jednoho pruhu v každém směru. Zipování se mnoho řidičů v Česku stále učí, případně ignoruje, a tak potečou v kolonách nervy.

Místní nejásají

Nadšeni nejsou ani lidé z uzavřené Polanecké ulice pod mosty. Bagry bourají ve 12,5 metrech a pád suti z výšky zvedá prach. „Ještěže nasněžilo. Být sucho, je to horší. Vadí nám ale hlavně hluk,“ řekla Miroslava Bajgarová, která bydlí 100 metrů od mostů. Nejásá ani žena z protějšího obchůdku s autodíly.

„Jsme s tržbami úplně dole. Kdo sem teď pojede? Můžeme zavřít. Půjdu do důchodu na dva roky, pak zase otevřu,“ krčí rameny.

Příští týden Polaneckou projdou aspoň pěší, pustí sem autobusy MHD a auta záchranného systému. Běžní řidiči ale neprojedou až do dubna 2026, kdy mají nové mosty stát. Náklady na celou stavební „operaci“ dosáhnou 96 milionů korun.

Nový vydrží 100 let

Nové mosty se díky moderním technologiím a materiálům mohou stavět i v mrazech. Žádná zimní přestávka se neplánuje. „To nejdůležitější pro region a plynulost provozu je hlavně to, že nabídnou při kvalitní údržbě až stoletou technickou životnost,“ uvedl Jan Rýdl z ŘSD.

Stavbu plánuje ŘSD ve stejné sezoně zkombinovat s dalšími čtyřmi stavbami na stejné silnici. „Když už musíme komplikovat provoz na Rudné, tak to využijeme v maximální možné míře. Největší komplikací je provoz vedoucí normálně dvěma jízdními pruhy dostat plynule do jednoho jízdního pruhu. Pokud už to omezení je, 200 metrů nebo 600 metrů už nehraje roli,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.