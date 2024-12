K požáru v bývalém vojenském objektu zvaném Marburg vyjížděli okolo 01:30. „Hoří uskladněné plastové piliny, objektům se propadla střecha. Kromě vody využíváme k hašení i pěnu,“ uvedl mluvčí hasičů Jakub Kozák. Hasiči na místě mají 36 vozidel a vyžádali si i velkoobjemové cisterny z hasičského Záchranného útvaru v Hlučíně na Opavsku. „Naše chemická laboratoř monitoruje šíření zplodin hoření,“ řekl Kozák.

„Aktuální škoda jen na strojích byla odhadnuta na 10 milionů, v tuto chvíli evidujeme zranění jednoho hasiče, který bude ošetřen v nemocnici. V tuto chvíli jej vedeme jako lehké zranění,ale bude záležet na lékaři, jak bude zranění klasifikovat,“ řekl mluvčí hasičů Lukáš Popp.

Likvidace plamenů může trvat několik dnů. „Dochází k velkému šíření ohně v propojeném areálu objektu. Hoří pod střešní krytinou, která se i propadá, takže nelze zasahovat jinak, než výškovou technikou,“ řekl Blesku velitel zásahu Martin Nekula.

Příčina požáru zatím není známá, stejně jako rozsah škod, které oheň způsobil. „Z výškové techniky rozebíráme střechu. Výsledky monitoringu ovzduší zatím nemáme. Tím, že to je hromada plastových pilinek, tak se nahoře utvořila nějaká krusta, která nám komplikuje prostup dovnitř. Takže to budeme muset nějak rozebírat. Tím, že se piliny nahoře zpekly, tak tím pádem to, co hoří, je pod nimi. Ale teď už to v podstatě nemá vývoj a stav je setrvalý,“ řekl před 08:00 Kozák.

Dodal, že výsledky monitoringu ovzduší sice ještě nejsou k dispozici, ale při požáru takového rozsahu je obecně vhodné, aby lidé z preventivních důvodů omezili větrání. „Prozatím nese vítr potencionálně nebezpečné látky z ovzduší na pole a dál na obec Mezina ke Slezské Hartě. Pokud by se ale otočil, budeme informovat obyvatele Bruntálu, aby nevětrali a zamezili vdechu chemických látek z ovzduší,“ dodal velitel.

Pamětnice plakala

Nakoupit si poslední suroviny na Štědrovečerní stůl šla okolo požářiště Anna Zabadalová (71). Když se podívala na Marburg, rozplakala se. „Já tu pracovala dlouhých dvaadvacet let, jako skladnice, a občanský zaměstnanec armády. Je to pro mě velký šok,“ řekla Blesku při pohledu na místo ohnivé události.