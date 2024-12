K požáru vyjížděli okolo 01:30. „Hoří uskladněné plastové piliny, objektům se propadla střecha. Kromě vody využíváme k hašení i pěnu,“ uvedl Kozák. Hasiči na místě mají 36 vozidel a vyžádali si i velkoobjemové cisterny z hasičského Záchranného útvaru v Hlučíně na Opavsku. „Naše chemická laboratoř monitoruje šíření zplodin hoření,“ řekl Kozák.

Příčina požáru zatím není známá, stejně jako rozsah škod, které oheň způsobil. „Z výškové techniky rozebíráme střechu. Výsledky monitoringu ovzduší zatím nemáme. Tím, že to je hromada plastových pilinek, tak se nahoře utvořila nějaká krusta, která nám komplikuje prostup dovnitř. Takže to budeme muset nějak rozebírat. Tím, že se piliny nahoře zpekly, tak tím pádem to, co hoří, je pod nimi. Ale teď už to v podstatě nemá vývoj a stav je setrvalý,“ řekl před 08:00 Kozák.

Dodal, že výsledky monitoringu ovzduší sice ještě nejsou k dispozici, ale při požáru takového rozsahu je obecně vhodné, aby lidé z preventivních důvodů omezili větrání.