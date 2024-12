Skvělý malý ski areál, tak popisují lidé lyžovačku v obci Řeka na Frýdecko-Místecku, kam rádi jezdili desítky let. V Beskydech patřil k nejoblíbenějším. Bohužel, rok od roku slábnoucí zimy donutily vlastníky vyslat vzkaz, který návštěvníky nepotěší. „Balíme to!“

Konec je definitivní, jelikož se pomalu rozprodává zařízení střediska se dvěma vleky - 1170 a 380 metrů. „Těch faktorů, které za tím stojí, je víc. Jednak covid, pak stále méně dnů, kdy je sníh a další komplikace s provozem,“ sdělil jeden z majitelů Ski Řeka Jan Cienciala. Ti se snažili areál nejdříve prodat, ale neúspěšně.

Rána je to i pro obec. „Během pandemie u nás zavřely dveře spousty restaurací, teď zmizí i sjezdovka. Pamatuji ještě sezóny, kdy na vlek stávaly dlouhé fronty. Je to poslední hřebíček do rakve pro Řeku, kdysi vyhlášenou turistickou oblast,“ řekl starosta Tomáš Tomeczek.

Jen s lyžovačkou by to asi nešlo

V letošní sezóně se nerozjede vlek ani ve Ski Armáda v nedaleké Dolní Lomné. „Provozovatel odmítl po neúspěšných sezonách areál financovat ze svého, proto majitel shání nového,“ podotkl vedoucí střediska Lubor Pavlík.

Podle šéfa Ski Mosty u Jablunkova Jiřího Ruckého místo zachraňuje fakt, že funguje i v létě. „Nemít bobovou dráhu a další atrakce mimo zimu, nevím, zda bychom jen s lyžovačkou provoz ustáli. Dnů, kdy se dá pustit vlek, je stále méně,“ řekl Rucký.

Nová lanovka

Zatímco ski areály v nižších polohách bojují o přežití, ty, které jsou o pár horských pater výše, si naopak dovolí investovat miliony do moderního vybavení. Od loňského roku se například lyžaři na Bílé vozí super novou vyhřívanou šestimístnou lanovkou ve tvaru bubliny, která je v Česku ojedinělá. Areál přišla na 150 milionů korun a vzal si na ni úvěr.

VIDEO: Na Bílé se lyžaři svezou novou lanovkou za 150 milionů.

Video Video se připravuje ... Náročná část stavby lanovky. Mnohatunové díly na svah stěhuje vrtulník.