David B. uvázal 236kilový bednící dílec na rameno jeřábu, aby dělník Mikhailo (†37) odstranil zbytky betonu. Po chvíli čištění dal David B. pokyn Štěpánovi S., aby jeřábem břemeno ještě víc nadzvihl. Mikhailo ale stál stále pod ním. Břemeno se uvolnilo a dělníkovi rozdrtilo hlavu a hrudník.

„Je mi to hrozně líto. Byla to nešťastná náhoda, ale jsem si vědom pochybení,“ řekl soudu vazač David B. „Moc mě to mrzí. Co se stalo, už nejde vrátit. Kdyby to šlo, udělám to,“ hlesl jeřábník Štěpán S.

Schválená dohoda

„Kdyby to šlo, osobně se omluvím poškozeným,“ dodal ještě David B. Usmrcený dělník má ale ženu a děti na Ukrajině. Vznesli nároky na nemajetkovu újmu, ale soud požadavek odkázal civilní řízení.

Oba žalovaní se dohodli na vině a podmíněném trestu se státním zástupcem. Soud dohodu schválil.

Vazač David B., kterému hrozilo až šest let, dostal 16 měsíců s odkladem dva roky. Tři roky nesmí vázat. Jeřábníku Štěpánovi S. hrozily tři roky, dostal čtyři měsíce s ročním odkladem. Jeřáb nesmí obsluhovat rok.

