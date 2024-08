Hororový pracovní úraz uzavřel soud v Ostravě. Na Stanislava (†66) se ze špatně zajištěného regálu zřítily tenké trubky a způsobily mu děsivá smrtelná zranění! Tři muži, kteří za to měli být zodpovědní, odešli s podmínkou.

Děsivou tragédii po třech letech uzavřel okresní soud. Na dělníka se převrátil regál s tenkými trubkami a tyčemi. Ocelové kusy nebožáka prošpikovaly a zasypaly. „Je mi to hrozně líto. Myslím na to denně, nespím. Ale necítím se za to zodpovědný,“ řekl šéf válcovny Daniel S. (49).

Vinu odmítl i zástupce Radim J. (45) a vedoucí provozu Roman H. (44). Dušovali se, že žádné bezpečnostní normy neporušili a odkazovali se na externí firmu, která má na dodržování předpisů dohlížet.

Šéfují dál, platit nemusí

Podle Daniela S. se na situaci v hale číslo 2 velkou měrou podepsal i covid. „Řešili jsme mimo jiné nedostatek pracovníků a také plnou kapacitu skladů. Na skladování jsme si zapůjčili z mateřských železáren posuvné regály,“ vysvětloval už dřív.

Všichni tři muži dostali vesměs podmínku 14 měsíců s odkladem na 16 měsíců. Vyhnuli se nejen vězení, ale i státním zástupcem navrhovanému pěněžitému trestu. Dál smějí i vykonávat vedoucí funkce, což jim chtěl žalobce na rok zatrhnout.

Soud zřejmě zohlednil i to, že se žalovaní muži i jejich zaměstnavatel neobrátili k rodině Stanislava zády a finančně ji podpořili. Jeden z nich se přesto odvolal na místě, druzí dva si nechali lhůtu.

