Kamery zachytily podivně se chovající ženu hodinu před půlnocí. Popocházela po nástupišti zastávky MHD na Svinovských mostech sem a tam a občas se podívala přes zábradlí dolů do železničního kolejiště.

Po nějaké chvíli zábradlí přelezla. Držela se ho rukama za zády a dívala se dolů. To už na místo dorazila nejbližší hlídka.

„Slečno, jenom s námi mluvte. Zkuste mě vnímat, zkuste se na mě dívat. Co se děje, slečno?,“ ptali se ženy strážníci Jakub Mikula a Anna Podrojko.

Dobrá práce!

Nešťastnice začala plakat. „Já jsem Jakub, tohle je Anička. Můžeme jít k tobě?," přešli strážníci do osobnější roviny. Fungovalo to. Vypadalo to, že plačící nešťastnice je ochotná přelézt zpátky.

„My si tě takhle chytneme, přidržíme, přehodíme. Dobrá práce. Šikula!,“ chválili strážníci ženu za spolupráci. Vzápětí si ji vzali do péče přivolaní zdravotníci. Případ si převzala policie.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.