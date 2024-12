„Obyčejný kluk ze supermarketu“, jak sám sebe Jakub Hájek popsal, je dlouholetým sběratelem hokejových karet. „Inspirovali mě kamarádi, kteří tu a tam kartičky do domovů věnovali. Já to chtěl zkusit jinou formou. Formou dárků,“ vysvětlil.

Do desítek internetových aukcí se zapojilo obrovské množství majitelů kartiček. „Protočilo se jich snad 10 tisíc. Někdo nakoupil i 800 kusů. Řadové se kupovaly za korunu či dvě, vzácné i za 2500 korun. To jsem si při balení novému majiteli dával hodně záležet,“ usmál se sportovní nadšenec.

Zavalený byt

Výtěžek Jakuba Hájka zaskočil. Na speciálním účet se vybralo parádních 107 tisíc! „Nechtěl jsem dávat peníze, tak se koupily se balony, stavebnice, hračky pro menší děti, poukazy do sportovního obchodu větším klukům či drogerie holkám,“ popsal muž, jehož byt se dočasně stal skladištěm balíků a tašek.

K předání dětem v domově, kde žije 48 dětí ve věku od 6 do 18 let, došlo před pár dny. Několik darů obdrželi i vychovatelé. Nadšení neznalo mezí. Děti nevěřily svým očím. Tělocvična byla plná dárků, byl nachystán i lákavý raut. „Měly velkou radost a my s nimi. Vím, že nic nenahradí lásku a cit, ale byli jsme vděční. Kuba i lidé, kteří pomáhali, do toho dali kus sebe,“ řekl vychovatel Roman Mašlík (46).

Jakuba Hájka zná i bruntálský místostarosta Radek Zatloukal. „Skromný kluk se srdcem na pravém místě,“ řekl o něm.

Příště pro nemocnici?

Dětský domov ve Vrbně pod Pradědem si Jakub Hájek vybral proto, že tamní děti zná. „Trénoval jsem některé fotbal. Už dvakrát jsem u nich něco podobného organizoval, ale ta poslední akce byla největší. Nyní uvažuji o podobné pomoci dětem v nemocnici,“ přemítal Jakub.

„Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se aukcí zúčastnili. Všem, kteří mi pomáhali. Ti to umožnili. Děkuji i přítelkyni za trpělivost a pomoc při těch hodinách a hodinách balení,“ uzavřel mladý muž.

VIDEO: Vánoční hvězdy s 4 145 dětskými přáními zdobí stromeček u svítícího domu ve Vrbně pod Pradědem.

Video Video se připravuje ... Vánoční hvězdy s 4 145 dětskými přáními zdobí stromeček u svítícího domu ve Vrbně pod Pradědem. Karel Janeček