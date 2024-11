„Krnovští policisté vyhodnocením všech zjištěných a získaných informací a skutečností věc v minulých dnech uložili, jelikož nebyla naplněna skutková podstata trestného činu,“ řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. V trestněprávní rovině policisté nenašli konkrétního viníka.

Případnou škodu musí majitelé domu vymáhat občanskoprávní cestou, tedy civilní žalobou.

Označení kvůi bezpečnosti

Budovu k demolici bez vědomí a souhlasu majitelů označil statik pozvaný obcí. Místostarostka Jiřina Míčková (SNK) už dříve řekla, že obec si po opadnutí povodně pozvala statiky, aby označili nemovitosti, které jsou neobyvatelné, nebezpečné a čeká je demolice.

„Chtěli jsme tak zamezit vstupu do nebezpečných budov. Pohybuje se tady hodně dobrovolníků. Věděli jsme, že majitelé mají snahy se do svých domů vracet,“ uvedla.

Stala se chyba

Tvrdí, že označení k demolici mělo jen zabránit vstupu do budovy. „Demolici jako takovou nikdo nenařídil. Stala se chyba,“ dodala s tím, že objekt začal demolovat dobrovolník, který přijel s bagrem do obce pomáhat. Podle místostarostky to bylo jeho rozhodnutí. Když začal poškozený domek strhávat, přiběhli majitelé, kteří jej zastavili a přivolali policii.

„Ten barák tam stál 150 let. Jako stavař jsem s ním měl plány. Dal jsem na to střechu, původní kamennou klenbu dokončil do obvodových zdí. Nakonec to bez mého vědomí někdo chce bourat,“ uvedl těsně po události Jaroslav Cimbál. Obec Zátor na Bruntálsku patří k jedněm z nejspostiženějších zářijovou povodní.

VIDEO: Demolice domu Martina Staška v Zátoru. Opravené 250 let staré stavení nevydrželo povodně ze září 2024.

