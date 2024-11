Ve voze, který řídil mladík (20), cestovalo pět lidí od 18 do 36 let. V pátek odpoledne jeli ve směru na Suchdol nad Odrou. Když se při předjíždění snažil zařadit zpět do svého jízdního pruhu, dostal vůz smyk a vyjel s autem mimo silnici. Projel kovové zábradlí i oplocení rodinného domu, do něhož vůz narazil a byl odmrštěn zpět na vozovku.

Sedm let za smrt dvou dětí: Opilý táta je vezl nepřipoutané, při nehodě vypadly z vozu

„V tu dobu právě v protisměru projíždělo nákladní vozidlo. Řidič strhnul řízení, aby zamezil střetu s osobním autem,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková. Nákladní auto následně sjelo do příkopu a zadní částí se střetlo s havarovaným osobním vozem. Osobní auto zůstalo převráceno na střeše.

Čtyři zranění

V něm zůstali zranění lidé. Dívku museli vyprostit hasiči. „Nalézala se v šokovém stavu. Zasahující lékaři zjistili vícečetná vážná poranění s významnou krevní ztrátou. Byly jí podány léky tlumící bolest, transfúze plné krve, kyslík a záchranáři zajistili tepelný komfort. Poté byla pacientka letecky transportována do ostravského traumatologického centra,“ popsal mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Další tři muži měli středně těžká a těžká poranění hlavy, páteře a horní končetiny. Posádky je transportovaly do novojičínské nemocnice. Oba řidiči měli negativní test na alkohol i drogy. Policie žádá o pomoc svědky, kteří se v danou dobu nacházeli na místě nehody. Obrátit se mohou na tísňovou linku 158.

VIDEO: Nehoda na zastávce Zbraslav v Praze. (28. června 2024)

Video Video se připravuje ... Nehoda na zastávce Zbraslav, 28. června 2024. Policie ČR