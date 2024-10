Dříve tulačky, dnes celebrity, které hosté s radostí vítají na stole vedle šálku s kávou, kde je obdivují a hladí. Dokonce s nadšením sledují, když jim »kočičáci« šmejdí v kabelkách a bundách a mávnou rukou nad tím, že odcházejí celí od chlupů a sem tam i s vytaženým okem na svetru.

Přestože současná podnikání v pohostinství moc nepřeje, pár to se svými svěřenci riskl a vyšlo to. „Zájem nás překvapil. Kdo chce přijít, musí si dát alespoň den dopředu rezervaci,“ řekla paní Veronika s tím, že strůjcem myšlenky na Čičik café je její partner.

Čert je vyfackoval

Za to, že kočičí parta zvládá „obsluhu“ kavárny levou zadní tlapkou, vděčí důchodci Čertíkovi, který si se už válí jen doma na gauči. „Byl to on, kdo smečku stmeloval a vychovával. Jakmile nastal konflikt, vletěl mezi aktéry, vyfackoval je a byl klid. Také všechny naučil přijímat nové členy,“ dodal pan Mario.

To je dobře, protože brzo k nim přibude další nalezenec. „Na ulici jsme našli koťátko, všude jsme ho inzerovali, ale nikdo se nepřihlásil, tak už zůstalo,“ uvedla Veronika.

Náročné podmínky

Mít kavárnu se zvířaty není jen tak. Podle páru bylo nejnáročnější před otevřením podniku splnit všechny požadavky hygieny, veterinární správy i potravinové inspekce.

„Abychom mohli servírovat jídlo, museli jsme zakrýt výdejní část plexisklem,“ upřesnil pan Mario. Samozřejmě všichni svěřenci jsou pod neustálou kontrolou veterináře, musejí být pravidelně očkovaní a odčervení. Kočky v kavárně zůstávají i přes noc. V zadní části mají svoji své útočiště a vše co potřebují.

VIDEO: Adopce koček

Video Video se připravuje ... Whiskas 3 - Adopce koček