Lev

Venuše vám stále přeje, tudíž byste se měli přestat litovat a vyrazit usměvaví do ulic. Když budete sedět doma, nikdy osudovou lásku nepotkáte. Pracujete-li v bankovnictví nebo plánujete investovat do drahých kovů či zlata, udělejte to ještě dnes.