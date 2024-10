Mladík měl muže oslovit a hned zaútočit. Starší z mužů neměl proti němu šanci. „Hlídky na místě nalezly těžce zraněného muže středního věku. Jedna hlídka začala poskytovat zraněnému první pomoc a další hlídka okamžitě začala po útočníkovi pátrat. Možného pachatele zadrželi do osmi minut,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Vrátil se a napadl jej znova

I přes snahu záchranářů napadený muž zraněním na místě podlehl. „Muže napadl po vzájemné drobné slovní a fyzické rozepři tak, že zůstal bezvládně ležet na zemi a ukradl mu navíc i osobní věci. Po chvíli se k poškozenému vrátil a znovu jej napadl,“ dodala Jiroušková.

Rány směřoval do oblasti hlavy, krku, hrudníku. „Poškozený utrpěl mnohočetná zranění, kterým na místě podlehl,“ podotkla. Mladíka policie obvinila z vraždy. Hrozí mu trest až do výše 20 let nebo trest výjimečný. Byl podán podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby.

