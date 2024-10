Tehdy jeden z místních Jaroslav Šimoňák (†63) odnosil domácí zvířata včetně prasete do prvního patra domu. Přesto se utopila, protože voda stoupla až po střechu. „Už bych to nechtěl zažít,“ řekl tehdy muž. To se mu splnilo. Druhých záplav se nedožil. S následky těch letošních však těžce bojuje jeho rodina.

Podle snachy Anny pomáhá s úklidem, kdo může. „Měli jsme vodu 30 cm pod stropem pokojů,“ řekla stručně žena, zatímco smetákem posílala bláto dolů ze schodů. Je v o něco lepší situaci, než její tchán před 27 lety, kdy povodeň narušila i samotný dům a vzala si sebou auta celé rodiny.

Na otázku, zda má smysl už v podruhé zatopeném domě zůstávat, paní Anna odvětila: „Kam bychom šli, je to náš domov.“ Celá špinavá, přesto v plné síle a s úsměvem na tváři, pomáhala s úklidem velkého domu, který patří z části Šimoňákovým, dobrovolnice z Ostravy-Hošťálkovic Kateřina Gajdůčková (40). „Úsměv dodá sílu i ostatním se z toho nezbláznit,“ řekla.

Protrhla se hráz

V ostravském obvodu Nová Ves platila po povodních v roce 1997 asi 10 let stavební uzávěra. Po skončení omezení bylo možné budovat nové domy na místě původních zbouraných, avšak stavební úřady povolily i několik novostaveb. Jedna z nich, nyní celkem zdevastovaná, stojí zrovna v Bartošově ulici, kde bydlí i Šimoňákovi.

Podle starosty obvodu Tomáše Lefnera mohla být Nová Ves jednou z mála ostravských částí, kam se voda nedostala, kdyby se neprotrhla hráz na soutoku Odry a Opavy.

„Bohužel hráz postavili bytelnější ze strany Odry, přitom mnohem dravější je řeka Opava,“ sdělil starosta. Ten je proti jakýmkoliv dalším stavebním uzávěrám. „To by musely platit na polovině Ostravy. Budu tlačit na to, aby se hledaly cesty, jak části města, které byly pod vodou, ochránit. Už se to nesmí opakovat,“ dodal Lefner.

